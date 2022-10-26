Выпускник ворвался в школу в Волжском и угрожал директору расправой

Полиция задержала молодого человека, ворвавшегося с ножом в свою бывшую школу в городе Волжском (Волгоградская область).

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города, юноша выломал входную дверь, но его остановил вахтер.

"Вызвали директора, нажали тревожную кнопку. Выпускник вытащил нож, угрожал расправой директору", - рассказали в мэрии.

Юношу задержали на улице, когда он выбежал из школы.

Похожий инцидент недавно произошел в Чайковском: неизвестный молодой человек, вооруженный ножом, пытался проникнуть в здание школы №4. Охранник оперативно нажал на тревожную кнопку и нарушителя задержали.