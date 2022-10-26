26 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото:army-news.ru

Путин провел тренировку по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар противника – Шойгу

Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря.

К осуществлению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

В Кремле заявили, что "все ракеты, которые запустили во время тренировки стратегических сил сдерживания, достигли целей, подтвердив заданные характеристики".

Теги: ядерный удар, владимир путин, тренировка



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