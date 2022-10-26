Житель Ижевска принял взрыв газа за бомбардировку НАТО

Житель Ижевска, оказавшийся свидетелем взрыва газа в жилом доме на улице Воровского, первоначально принял происшествие за начало бомбардировки НАТО.

"Первое, что пришло в голову — НАТО начало бомбардировку российских городов, [надо] бежать от взрыва", — рассказал очевидец "Газете.ру".

Александр сообщил, что увидел огонь, вырывающийся из окна. По предположению мужчины, в этот момент прорвало колонку. Вскоре на место ЧП приехали представители газовой службы, МЧС и полиция, газ перекрыли, огонь прекратился.

Ранее о взрыве газа в жилой многоэтажке сообщил глава городской администрации Олег Бекмеметьев. По его словам, один человек пострадал, жильцов эвакуировали. В доме проходит обследование конструкций.