В РФ выявлены два новых варианта СOVID-19, в том числе "Цербер"

В России выявлены два новых варианта Сovid-19, в том числе "Цербер". Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, предполагается их дальнейшее распространение.

По ее словам, к концу осени возможен некоторый подъем заболеваемости, но он не будет угрожающим. Введения новых ограничений не ожидается, добавила Попова.

Ранее сообщалось, что жители России, приезжающие из-за границы обратно в РФ, могут больше не проходить ПЦР-тестирование. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ, данный пункт был вычеркнут из документа о предотвращении распространения коронавируса.