26 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: arms-expo.ru

Деньги на СВО выделены в текущем бюджете и бюджете на следующую трёхлетку - Минфин

Минфин и Минобороны определили, сколько денег требуется на ведение специальной военной операции. Сумма относится к секретным статьям бюджета, но, по словам министра финансов Антона Силуанова, "здесь всё заложено, в том числе и закупка необходимого обмундирования". "И деньги выделены и в текущем бюджете, и в бюджете на следующую трехлетку", - сообщил министр на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

Отдельным вопросом будет финансирование военных городков. "У нас около 6 тыс. военных городков, далеко не все имеют средства на благоустройство", - отметил Силуанов, добавив, что федеральный бюджет увеличит расходы на эту статью в будущем году.

Теги: специальная военная операция, минфин, минобороны, бюджет



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