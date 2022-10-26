Деньги на СВО выделены в текущем бюджете и бюджете на следующую трёхлетку - Минфин

Минфин и Минобороны определили, сколько денег требуется на ведение специальной военной операции. Сумма относится к секретным статьям бюджета, но, по словам министра финансов Антона Силуанова, "здесь всё заложено, в том числе и закупка необходимого обмундирования". "И деньги выделены и в текущем бюджете, и в бюджете на следующую трехлетку", - сообщил министр на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

Отдельным вопросом будет финансирование военных городков. "У нас около 6 тыс. военных городков, далеко не все имеют средства на благоустройство", - отметил Силуанов, добавив, что федеральный бюджет увеличит расходы на эту статью в будущем году.