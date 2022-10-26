26 Октября 2022
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Политика В России
Фото: пресс-служба Госдумы России

Володин – о бюджете России на 2023 год: "Ряд дополнительных решений находятся под ударом"

Госдума сегодня начинает рассматривать бюджет на 2023 год и плановый период до 2025 года. Перед началом пленарного заседания фракция "Единая Россия" провела встречу с министром финансов Антоном Силуановым.

В этом году в речь депутатов и представителей правительства вошли новые устойчивые выражения. Например, "расставлять приоритеты" значит выбирать, что будет профинансировано в условиях ограниченных средств, а на что денег не хватит. "Дополнительные решения" – проекты, на которые денег, скорее всего, не хватит, поэтому в число обязательств их вносить не стали.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с Силуановым отметил, что "ряд дополнительных решений находятся под ударом с точки зрения возможности их финансирования". Также он напомнил, что "закон о бюджете – не догма", его можно будет пересматривать и дополнять спустя полгода.

Также Володин рассказал о том, на что обратит внимание партия (и, видимо, будет голосовать за финансирование именно этих проектов во втором чтении – при распределении бюджетных остатков).

"Есть вопросы к межбюджетным отношениям. Есть регионы, которые многие проблемы самостоятельно решить не могут. Надо определиться с десятью регионами, которые будут дополнительно поддержаны в этом году федеральным бюджетом", - отметил Володин. Министр финансов Антон Силуанов напомнил, что в 2024 году заканчивается программа по поддержке десяти беднейших регионов. "С 2025 года продлим ее действие, предварительно проанализировав итоги", - добавил министр.

Антон Силуанов(2019)|Фото: Пресс-служба СФ РФ

"В большинстве регионов нормативное состояние дорог низкое. Проблема стала решаться только в прошлом году. Около половины регионов не могут самостоятельно приводить дороги в порядок", - поднял еще один вопрос Володин.

 Кроме того, финансирование армии, вероятно, теперь будет еще одним декларируемым проектом "Единой России". Так, Володин считает, что "надо повышать привлекательность службы в вооруженных силах". "Нам правильно взять шефство над военными городками, госпиталями. Минобороны решает проблемы в ходе СВО, а мы должны сделать так, чтобы семьи военнослужащих ни в чем не нуждались, чтобы военные городки были благоустроены", - заявил спикер Госдумы.  

Зампред Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что накануне председатель "Единой России" Дмитрий Медведев "поручил фракции в Госдуме обеспечить консолидированное голосование по проекту бюджета". Ранее "единороссы" предлагали коллегам из других партий голосовать в поддержку бюджета, но КПРФ и "Справедливая Россия – За правду" уже заявили, что не поддержат в первом чтении законопроект. Впрочем, голосов "Единой России" хватит, чтобы провести решение, также поддержать закон собираются "Новые люди" и ЛДПР.

Теги: единая россия, вячеслав володин, бюджет, антон силуанов



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