26 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбуржца отправят на принудительное лечение за убийство своего отца

Жителя Екатеринбурга, совершившего убийство своего отца, ожидает принудительное лечение. Решение должен вынести суд.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в одну из ночей в начале июля этого года: 37-летний мужчина и его отец находились в квартире дома по улице Белинского в уральской столице. Между родственниками возник словесный конфликт, в ходе которого сын вооружился ножом и нанес отцу удары в поясничную и грудную области. В результате последний скончался.

Согласно заключению комиссии экспертов, сын страдает тяжелым хроническим психическим расстройством. В момент убийства он не осознавал характер и опасность своих действий и не мог руководить ими. По закону к нему следует применить принудительные меры медицинского характера.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, который и рассмотрит данный вопрос.

Теги: убийство, суд, лечение, Екатеринбург



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