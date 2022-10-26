26 Октября 2022
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Выплаты мобилизованным гражданам в Новосибирской области идут вовремя и в полном объеме 

В Новосибирской области продолжается работа по перечислению единовременных выплат мобилизованным гражданам – их поддержка ведется в соответствии с постановлением Правительства региона от 11.10.2022 № 466-п «О единовременной выплате гражданам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации».

Министерство труда и социального развития Новосибирской области осуществляет единовременные выплаты в беззаявительном порядке на основании списка – его формирует с учетом всех перемещений мобилизованных граждан и предоставляет в ведомство Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны Российской Федерации.

мобилизованные, плац, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Меры поддержки перечисляются на расчетные счета мобилизованных граждан вовремя, в день получения списков. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей. Финансирование из областного бюджета выделено в полном объеме. Дополнительно в местах пребывания мобилизованных граждан созданы консультационные пункты, где можно получить разъяснения по всем интересующим вопросам, касающихся мер социальной поддержки», – подчеркнула министр труда и социального развития региона Елена Бахарева.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, по поручению губернатора Андрея Травникова в министерстве труда и социального развития региона работает горячая линия 8-800-100-00-82.

Теги: мобилизованные, андрей травников, единовременные выплаты



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