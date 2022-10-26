Водители "Спецавтобазы" устроят гонки на мусоровозах

Специалисты "Спецавтобазы" потягаются в звании "Лучший по профессии", приняв участие в гонках на мусоровозах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", мероприятие пройдет в преддверии Дня автомобилиста.

Сначала водители мусоровозов, работающие на территории Екатеринбурга и других муниципалитетов Восточного округа Свердловской области, пройдут медосмотр, жеребьевку и теоретический тест на знание ПДД. После каждый из них покажет уровень мастерства владения крупногабаритной техникой на трассе с препятствиями. Параллельно с ними пройдет и женский заезд среди сотрудниц "Спецавтобазы" за первенство в скоростном маневрировании на легковом автомобиле. Победителей в каждом заезде определит профессиональное и независимое жюри.

Гонки пройдут на территории ЕМУП "Спецавтобазы" уже 28 октября. В конце состоится торжественное награждение победителей.