26 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Водители "Спецавтобазы" устроят гонки на мусоровозах

Специалисты "Спецавтобазы" потягаются в звании "Лучший по профессии", приняв участие в гонках на мусоровозах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕМУП "Спецавтобаза", мероприятие пройдет в преддверии Дня автомобилиста.

Сначала водители мусоровозов, работающие на территории Екатеринбурга и других муниципалитетов Восточного округа Свердловской области, пройдут медосмотр, жеребьевку и теоретический тест на знание ПДД. После каждый из них покажет уровень мастерства владения крупногабаритной техникой на трассе с препятствиями. Параллельно с ними пройдет и женский заезд среди сотрудниц "Спецавтобазы" за первенство в скоростном маневрировании на легковом автомобиле. Победителей в каждом заезде определит профессиональное и независимое жюри.

Гонки пройдут на территории ЕМУП "Спецавтобазы" уже 28 октября. В конце состоится торжественное награждение победителей.

Теги: мусоровоз, Спецавтобаза, гонки



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