Минцифры возобновило аккредитацию IT-компаний

Минцифры России возобновило аккредитацию IT-компаний. За две недели поступило 422 заявления на внесение в реестр, восемь из этих компаний уже получили аккредитацию, трем – отказано.

Причиной отказа стали нулевые выплаты по зарплате и нулевая выручка за год; размер зарплаты IT-специалистов ниже среднемесячной по региону или по стране; нет согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минцифры напомнили и аккредитованным компаниям, что до 31 октября они должны направить в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны, иначе компании лишатся ранее полученной аккредитации.

Напомним, статус аккредитованной IT-компании дает не только право на льготное налогообложение и льготные кредиты, но и на отсрочку от мобилизации для сотрудников, если они имеют соответствующее высшее образование.

В октябре вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что число аккредитованных при Минцифры IT-компаний выросло в семь раз - до 28 тыс. компаний в 2022 году.