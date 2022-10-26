На Запорожском направлении идет масштабная перегруппировка сил ВСУ, - Рогов

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live» заявил, что ВСУ проводят масштабную перегруппировку на запорожском направлении.

По его словам, киевское командование перебросило войска с харьковского направления в Днепропетровск, а после отправило "значительную часть не только на херсонское направление, но непосредственно и на запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе".

Рогов уточнил, что украинские военные перебросили силы с "перспективой удара" по Васильевке и Пологам, пишет Regnum.

Ранее Рогов заявил, что освобождение занятых ВСУ позиций в Запорожской области может произойти намного быстрее, чем многим кажется.