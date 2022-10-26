26 Октября 2022
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Политика В России
Фото: пресс-служба Госдумы России

Россияне не смогут в прямом эфире следить за тем, как Госдума рассматривает бюджет на 2023 год

Госдума сегодня начнет рассматривать бюджет России на 2023 год. В пленарном заседании, где законопроект будет представлен в первом чтении, примут участие глава Минфина Антон Силуанов и его заместители, глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Но в прямом эфире россияне этого не увидят: прямые трансляции из Госдумы больше не ведутся, депутаты решили закрыть от посторонних глаз пленарные заседания, опасаясь за информацию об СВО. При этом журналистам никто не мешает вести такие трансляции из Госдумы, да и стенограммы заседаний потом по закону публикуются, так что о какой секретности может идти речь – непонятно. Обычно с охотой комментирующий такие радикальные решения спикер Госдумы Вячеслав Володин на этот раз промолчал.

Теги: госдума, бюджет, россияне



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