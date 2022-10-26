Патриарх Кирилл: В стратегию нацбезопасности внесли западные понятия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Стратегии национальной безопасности РФ заимствованные с Запада понятия. Необходимо дополнить стратегию нашими ценностями. Об этом он сказал, выступая на пленуме XXIV Всемирного русского народного собора.

Напомним, Стратегия национальной безопасности РФ — это базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России. Текущую его редакцию президент России Владимир Путин утвердил 3 июля 2021 года.

Как отметил патриарх, в Стратегии предпринята попытка описать некую систему ценностей.

"Процитирую вам: высшие ценности – это жизнь... а вот дальше у нас идет заимствование из западноевропейской философии: достоинство, права и свободы человека... Не отрицая ценности свободы и прав человека, как же не сказать о любви к Отечеству, о верности, долге, жертвенности?.. В стратегию национальной безопасности должны войти эти вечные ценности, которые не обуславливаются политическим контекстом", - сказал патриарх.

Он призвал описать иерархию ценностей, потому что в Стратегии она изложена не в соответствии с традиционными русскими представлениями. Так, ни прав, ни достоинства человека отрицать нельзя, "но можно ли это ставить сразу после жизни?" Понятия прав и свобод возникли в Европе только в Новое время, но разве до этого не было ценностей?

"А вера, а любовь к Отечеству, а жертвенность, без которой немыслима наша история?.. Но ни вера, ни жертвенность не присутствуют в списке ценностей в стратегии национальной безопасности 2021 года", - сказал предстоятель РПЦ.

Он также подчеркнул, что ценности - это то, что передается из поколения в поколение, то есть традиция, которая переводится с латыни как предание, передача. Она неразрывна связана с религиозностью, но секулярное общество построено на безрелигиозных и антирелигиозных предпосылках, то есть противостоит религии и традиции. В этом заключается противоречие между декларируемой защитой традиционных представлений и секулярным характером общества.