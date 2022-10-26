В ГД предложили обеспечивать жильем переселенцев из всех присоединенных территорий

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили обеспечивать жильем беженцев из ДНР, ЛНР и Запорожской области, а не только из Херсонской области, пишет газета "Известия".

Соответствующая инициатива направлена вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Предполагается предоставление переселенцам из новых регионов жилья на условиях социального найма. Для этого, как считают депутаты, государство должно выкупить жилье у девелоперов, а также на вторичном рынке по средней цене по РФ — 83,4 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее Хуснуллин сообщил, что жителям Херсонщины власти РФ обеспечат жилье в любом регионе России. Также будет обеспечен бесплатный переезд и средства на обустройство. При этом переселенцы смогут выбрать хоть новостройку, хоть вторичное жилье. Хуснуллин не назвал источник финансирования переселения и объем средств, который планируется потратить на эти цели.