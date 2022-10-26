Свердловские ЗАГСы сократили сроки регистрации брака для мобилизованных

В отделах ЗАГС Свердловской области для уральцев, призванных в рамках частичной мобилизации, регистрация брака будет организована в сокращенные сроки. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Пары, в которых жених призван к участию в специальной военной операции, смогут зарегистрировать брак в день подачи заявления в ЗАГС. Так, 25 октября по упрощенной процедуре в отделе ЗАГС Октябрьского района Екатеринбурга брак заключили четыре пары. Для них провели общую торжественную регистрацию.

Подобные церемонии проходят не только в Екатеринбурге, но и в других муниципалитетах Среднего Урала.

Ранее сообщалось, что на выплаты родственникам свердловских мобилизованных выделено более 300 млн рублей.