26 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Свердловские ЗАГСы сократили сроки регистрации брака для мобилизованных

В отделах ЗАГС Свердловской области для уральцев, призванных в рамках частичной мобилизации, регистрация брака будет организована в сокращенные сроки. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Пары, в которых жених призван к участию в специальной военной операции, смогут зарегистрировать брак в день подачи заявления в ЗАГС. Так, 25 октября по упрощенной процедуре в отделе ЗАГС Октябрьского района Екатеринбурга брак заключили четыре пары. Для них провели общую торжественную регистрацию.

Подобные церемонии проходят не только в Екатеринбурге, но и в других муниципалитетах Среднего Урала.

Ранее сообщалось, что на выплаты родственникам свердловских мобилизованных выделено более 300 млн рублей.

Теги: ЗАГС, сроки, мобилизация



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