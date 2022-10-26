26 Октября 2022
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Образование В России Москва
Фото: Накануне.RU

В Госдуме раскритиковали низкую зарплату педагогов на фоне отказа от Болонской системы

25 октября комитет Госдумы по науке и высшему образованию обсуждал рекомендации парламентских слушаний, связанных с функционированием в России Болонской системы. Одним из итогов стала критика низкой зарплаты педагогов. Детали изучения рекомендаций привел в своем Telegram-канале депутат Олег Смолин.
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"Я позволил себе выступить с критикой проекта рекомендаций парламентских слушаний. Суть моих претензий – в том, что любые рекомендации должны быть проверяемы. Если в положении содержится "вода" или неопределённые формулировки, то проверить, как они исполняются, будет невозможно", - говорит Смолин.

Председатель Комитета Сергей Кабышев согласился с тем, чтоб тройка (Кабышев, Мажуга, Смолин) доработала эти рекомендации.

"Рабочая группа прошла в моем кабинете. Думаю, что в результате мы договорились о тех рекомендациях, которые будет не стыдно принять, если ничего вдруг не изменится", - пишет Смолин.

Рекомендации эти состоят из нескольких пунктов. Во-первых, речь идет о требовании к Правительству обеспечить финансирование науки на уровне Указа президента №599 и №644. Эти Указы требуют, чтоб расходы на науку составляли не менее 1,77% от ВВП в целом и не менее 1% из федерального бюджета. Сегодня этот показатель – на уровне 0,4% от ВВП, то есть наука должна финансироваться в два с половиной раза больше, чем сейчас.

"Мы добились того, чтоб в рекомендациях содержалось положение о заработной плате преподавателей. Её уровень должен составлять не менее того, что закреплено в Указе президента №597 от 2012 г. То есть не менее двух средних зарплат по региону за одну ставку. В советское время ставка была на уровне 700 часов в неделю, а на кафедре общественных наук – 550. Сейчас – не менее 900 часов, и на одну ставку никто не работает. Это прямо сказывается на качестве образования", - говорит депутат.

Он уточнил, что, по данным ОНФ, в подавляющем большинстве вузов Указ президента не исполняется.

"Мы понимаем, что рекомендации не означают того, что они будут исполнены на 100%. Но Госдума не должна уподобляться тем, кто молчит. Если рекомендации будут приняты, то будем напоминать депутатам о них при внесении законов, поправок в бюджет, за что они дружно голосовали и про что они забывают", - подытожил Смолин.

Напомним, ранее глава министерства образования Валерий Фальков заявил, что ведомство намеренно отказаться от Болонской системы, а заменить ее некой нашей собственной уникальной системой образования. Вместе с этим в Рособрнадзоре заявили, что выход не повлияет на формат ЕГЭ, то есть все еще не прижившийся формат экзаменов останется. Осталась масса вопросов, главные из которых – что это будет за уникальная система, и не слишком ли сильно Болонская система вросла в целом в систему образования? И если остается ЕГЭ, то будет ли хоть чем-то эта "новая система" отличаться, кроме названия?

Теги: Олег Смолин, депутат, Госдума, реформ, образование



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