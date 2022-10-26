26 Октября 2022
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

МИД РФ: Выступление США подтвердило опасения Москвы о сценарии с "грязной бомбой"

Слова представителя США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердили опасения России, что после провокации Киева с "грязной бомбой" Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Как пишет Regnum, представитель США Брюс Тернер назвал заявления Москвы о запланированной Киевом провокации с "грязной бомбой" новым "случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия".

Комментируя его слова, Воронцов отметил, что реакция американской делегации лишь подтверждает предостережение Москвы относительно того, как будет воплощен сценарий.

По словам российского дипломата, после провокации Киева Россию незамедлительно обвинят в применении оружия массового поражения со всеми возможными последствиями, вытекающими из данного обвинения.

Воронцов пояснил, что Украина и Запад таким образом хотят подорвать доверие к России и добиться ее изоляции на международной арене.

Ранее Москва обвинила Киев в подготовке провокации с использованием "грязной бомбы". Российские власти сообщили, что украинские ученые уже работают над этим объектом. В ответ Киев предложил МАГАТЭ приехать с инспекцией на те объекты, где, предположительно, могут вестись работы над бомбой.

Сообщалось, что инспекторы посетят Институт ядерных исследований в Киеве и Государственный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды в Днепропетровской области.

Теги: мид рф, сша, грязная бомба



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