26 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Магадане мобилизовали мужчину, который почти не может ходить – он уже под Донецком

В Магадане мобилизовали 46-летнего мужчину, который из-за артроза коленного сустава почти не может ходить. Тем не менее, медкомиссия признала Сергея Борико годным к службе, его мобилизовали 25 сентября, отправили во Владивосток на учения, оттуда – в Ростов, а сейчас он где-то под Донецком, пишет Telegram-канал Baza.
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Супруга Сергея рассказала, что на учебном полигоне у него начался отек бедра, из-за сильных болей он не мог нормально ходить. В какой-то момент состояние мобилизованного уже нельзя было игнорировать, и Сергея доставили в госпиталь, где подтвердили деформирующий артроз третьей стадии.

Это не убедило военкома. Борико получил категорию годности "В" и был 20 октября направлен в зону проведения СВО.

Родственники сейчас пытаются вернуть мужчину с фронта, они обратились к военному прокурору и в "Общероссийский народный фронт".

Теги: магадан, мобилизация, артроз, военкомат



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