Очередь на жилье из 200 тысяч российских сирот увеличится за счет присоединенных территорий

Зампред Госдумы и бывший детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила выделить дополнительные средства на жилье для сирот с учетом присоединенных территорий.

"10 миллиардов на строительство жилья для детей сирот - в прошлом году, 10 миллиардов в этом. В каком бы формате ни была поддержка новых территорий, важно, чтобы мы понимали, что сирот станет больше. И чтобы их поддержку мы учитывали", - заявила Кузнецова, выступая на заседании профильной комиссии "Единой России".

Примечательно, что в конце 2021 года та же самая Кузнецова констатировала, что обеспечение всех сирот жильем займет почти десять лет, даже если очередь не будет расти (а она постоянно растет). В прошлом году в очереди на жилье было почти 300 тыс. человек, две трети из них уже достигли совершеннолетия (именно к 18 годам сироты должны получить жилье).

На исполнение обязательств государства перед детьми-сиротами требуется уже более 400 млрд руб.

Интересно, что на последнем заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам однопартиец Кузнецовой Андрей Макаров уверял, что бюджет страны на 2023 год гарантирует исполнение всех социальных обязательств, взятых на себя государством. Но суммы в 400 млрд руб. на обеспечение жильем сирот при этом в документе не значится.