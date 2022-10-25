25 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В центре Екатеринбурга продают бомбоубежище советских времен

В самом центре Екатеринбурга выставлено на продажу бомбоубежище, построенное еще в советские годы.

Как говорится в извещении аукциона на электронной площадке России "Тендер РТС", речь идет о нежилом здании общей площадью 154,8 квадратных метра, расположенном на Проспекте Ленина, 8 в уральской столице. Начальная цена составляет 1 млн 139 тысяч рублей.

Уточняется, что материалы наружных стен здания – железобетонные, оно имеет один подземный этаж. На сегодняшний день как объект гражданской обороны здание не числится. В эксплуатацию оно было введено в 1959 году.

Торги запланированы на 23 ноября этого года. Для подачи заявки нужно внести задаток на сумму почти 228 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в мэрии Екатеринбурга уверяли, что бомбоубежищ города должно хватить для укрытия жителей.

Теги: бомбоубежище, аукцион, продажа, Екатеринбург



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