25 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

На одном из крупнейших в РФ радиаторных заводов в Волгограде прогремел взрыв

На одном из крупнейших в России радиаторных заводов в Волгограде прогремел взрыв. На месте ЧП начался пожар, обрушилась часть стен цеха.

Взрыв произошел на производстве по адресу Бахтурова, 12. Судя по фотографиям с места ЧП, речь идет о новом корпусе предприятия.

В МЧС подтвердили информацию об инциденте: "В 13:32 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе города Волгограда. В здании цеха по производству алюминиевых радиаторов горела алюминиевая пыль на площади 40 кв.м. На месте работают пожарные расчеты 7-й пожарно-спасательной части. Причина пожара – устанавливается. Информация уточняется".

Завод "Форте Пром" работает с 2012 года, на предприятии работает около 180 человек. Компания производит алюминиевые и биметаллические радиаторы.

Теги: взрыв, радиаторный завод, волгоград



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