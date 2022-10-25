22 тысячи жителей Херсонщины перевезены на левый берег Днепра

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил о том, что с территории правобережья региона вывезено более 22 тыс. жителей.

"По состоянию на 24 октября, на левый берег Днепра было вывезено 22 тыс. 367 жителей Херсонской области. Администрация прогнозирует, что всего около 50 тыс. человек покинут правобережье в ближайшее время. В целом, программа переселения рассчитана на 60 тыс. жителей", - написал Стремоусов.

Всем мирным жителям, желающим выехать из Херсонской области, органы государственной власти предоставляют комфортные условия по размещению и пребыванию на новом месте.