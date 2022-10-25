27 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Кириенко призвал собирать деньги для участников СВО и их семей, помогать теплыми вещами

Замглавы администрации президента России Сергей Кириенко призвал россиян вносить свой вклад в "победу" – кто как может.

"У каждого есть возможность помочь. Кто-то может обеспечить сбор средств для военнослужащих и для помощи семьям участников СВО. Кто-то может помочь направлением теплых вещей, кто-то может помочь беженцам, особенно сейчас, когда с правого берега Днепра выезжает из-под обстрелов очень много херсонцев. Кто-то может помочь семьям военнослужащих: посидеть с их детьми, оказать психологическую помощь, помочь с бытовыми задачами, направить просто письмо солдату", - заявил Кириенко, выступая на Всемирном Русском Народном Соборе.

Представитель администрации президента много говорил о том, что страны НАТО хотят "расчленить страну". Также Кириенко заявил, что ни у кого из россиян не получится "переждать, отсидеться в стороне, подождать, пока само нормализуется". "Оно само не нормализуется. Это противостояние цивилизационное. Это вопрос выбора, от которого нельзя уклониться. Как они могут победить? Если человек, живущий на Урале, поверит в то, что отстаивание своих интересов донбассцами – это их проблема, его, живущего на Урале, не касающаяся. "А я здесь могу жить своей привычной жизнью, оно меня не затронет". Затронет! Нет другого варианта", - заявил Кириенко.

"Выбор должен сделать каждый, потому что каждый должен внести свой вклад в победу. Способы разные. Самый великий подвиг – это подвиг ребят, которые с оружием в руках сегодня героически защищают нашу Родину и наше будущее. Это подвиг врачей, которые сегодня в госпиталях, под обстрелами спасают жизни. Это помощь и подвиг волонтеров", - заключил чиновник.

Теги: сергей кириенко, русский народный собор, сво, помощь, сбор средств



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