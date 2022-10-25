25 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото: kinoifilm.ru

Пять человек пострадали при взрыве у здания телекомпании в Мелитополе

Пять человек пострадали при взрыве автомобиля около здания телекомпании "ЗаТВ" в Мелитополе.

Об этом сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич в Telegram. По его словам, пострадавшие - сотрудники холдинга "ЗаМедиа" и другие мирные жители.

Мощность удара составила 1.5—2 кг в тротиловом эквиваленте.

Как сообщалось, в Мелитополе утром 25 октября прогремел мощный взрыв. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" произошел теракт, взорвалась самодельное устройство.

Теги: взрыв, мелитополь, телекомпания



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