25 Октября 2022
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Спорт Свердловская область Челябинская область
Фото: пресс-служба РМК

Команда Академии единоборств РМК выиграла детский турнир по дзюдо

Академия единоборств РМК в Екатеринбурге приняла турнир по дзюдо среди детей в возрасте 8-9 лет. Соревнования прошли в минувшие выходные.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, Челябинская область выставила восемь команд для участия, а Свердловская – девять. Участие в соревнованиях приняли более 200 детей.

Все дети были распределены по весовым категориям от 24 до 55 кг. В итоге первое место завоевала команда Академии единоборств РМК (58 очков), второе – команда Дениса Ярцева из Челябинска (40,5 очков), третье – школа "Виктория" из Екатеринбурга (28,5 очков).

турнир по дзюдо среди детей в Академии единоборств РМК(2022)|Фото: пресс-служба РМК

"Это были невероятные соревнования, насыщенные на эмоции и переживания. Мы очень довольны результатом! Уровень соревнований серьезный – 17 команд и 208 участников. Те из спортсменов, кто не дошел до медали, порадовали своим личным прогрессом. Мы видим результат своей работы. Благодарим каждого, кто сегодня пришел участвовать", - рассказала старший тренер Академии единоборств РМК по дзюдо Татьяна Власова.

Напомним, Академия единоборств РМК была открыта в 2018 году. Здесь развивается 11 направлений единоборств, проходят детские, любительские и профессиональные турниры. В Академии тренируются 1 тыс. 700 человек, из них 800 – дети.

Теги: Академия единоборств РМК, дзюдо, дети, турнир



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