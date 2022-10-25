25 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

ФАС доложит прокуратуре о компаниях, сорвавших гособоронзаказ – их руководителей ждет уголовное наказание

Федеральная антимонопольная служба России предоставит прокуратуре данные о лицах, привлеченных к административной ответственности за срыв гособоронзаказа.

"Доступ к сведениям о нарушителях позволит правоохранительным органам оперативно принимать меры в отношении лиц, срывающих поставки необходимой для обороны государства продукции", - сообщили в ФАС.

Ранее Госдума внесла изменения в Уголовный кодекс, согласно которым за нарушение условий гособоронзаказа, за отказ от его исполнения или уклонение предусмотрена уголовная ответственность. Ее, в частности, могут применить в отношении поставщиков, которые ранее попадали под административную ответственность за аналогичные правонарушения.

Теги: фас, прокуратура, гособоронзаказ, уголовная ответственность



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