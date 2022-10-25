У здания телекомпании в Мелитополе прогремел взрыв

12 октября самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало у главного входа в центральный рынок в Мелитополе. О пострадавших не сообщалось.

В Мелитополе утром 25 октября прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в администрации города, пишет Regnum.





