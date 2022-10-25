У здания телекомпании в Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе утром 25 октября прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили в администрации города, пишет Regnum.
Как сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Рогов, возле здания запорожской областной телекомпании "ЗаТВ" произошел теракт, взорвалась самодельное устройство.
Ранее источник заявил, что взорвалась машина.
12 октября самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало у главного входа в центральный рынок в Мелитополе. О пострадавших не сообщалось.