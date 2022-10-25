С марта в суды поступило 4800 дел о дискредитации россиянами ВС РФ

В российские суды поступило уже почти 4800 административных дел по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП). За период с марта по октябрь три четверти от этого числа зарегистрировали суды первой инстанции, оставшаяся четверть приходится на вышестоящие суды, пишет РБК со ссылкой на данные системы "ГАС Правосудие" и портал московских судов.

Новая статья появилась в КоАП 4 марта этого года. Дискредитация со стороны граждан карается штрафами до 100 тыс. руб.

За период с 6 марта по 19 октября суды первой инстанции не регистрировали новые материалы только 39 дней — в основном это были выходные и праздничные дни. Пики пришлись на три даты: 14 марта (70 дел), 11 мая, первый день после майских праздников (67 дел), и 22 сентября (52 дела).

Больше всего дел о дискредитации приходится на Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Пермский край.