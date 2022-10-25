27 Октября 2022
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-кандидата на пост свердловского губернатора Каптюга повысили в должности

Бывший кандидат на пост губернатора Свердловской области от ЛДПР Александр Каптюг пошел на повышение. Он занял должность зампредседателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания региона, депутатом которого является.

Решение было принято на сегодняшнем заседании ЗакСО. Депутаты проголосовали за кандидатуру Каптюга единогласно.

Напомним, что перед недавними выборами главы Среднего Урала нынешний губернатор Евгений Куйвашев предложил Александру Каптюгу место в своей команде в случае проигрыша. Куйвашев напомнил, что в 2017 году его конкурентом на выборах был Дмитрий Ионин из "Справедливой России", который в итоге стал заместителем губернатора.

Теги: Каптюг, кандидат, ЗакСО



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