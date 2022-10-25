25 Октября 2022
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Политика В России
Фото: gosnovosti.com

РФ расценит применение "грязной бомбы" Киевом как ядерный терроризм, - Небензя

Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сделать все возможное, чтобы не допустить провокации украинских властей с применением "грязной бомбы". Об этом говорится в письме главе организации, которое направил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Как отметил постпред, Москва будет рассматривать применение Киевом "грязной бомбы" как акт ядерного терроризма.

По словам Небензи, Минобороны РФ получило информацию, что эта провокация может быть осуществлена при поддержке стран Запада.

Россия "призывает западные страны использовать свое влияние на киевский режим с тем, чтобы тот отказался от своих опасных планов", говорится в письме.

Как сообщалось, Минобороны располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса.

Цель провокации – обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. По имеющейся у Минобороны РФ информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой "грязной бомбы". Работы находятся на завершающей стадии.

Теги: грязная бомба, небензя, украина



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