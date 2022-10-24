24 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: пресс-служба правительства России

Мишустин объяснил, чем займется его координационный совет по обеспечению нужд СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, чем займется координационный совет по обеспечению СВО, который он недавно возглавил с подачи президента Владимира Путина.

Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями и питанием военных.

"Армия и флот, все наши воины, находящиеся на передовой, в тыловых подразделениях, на полигонах, должны быть оснащены всем необходимым в самые сжатые сроки", - заявил Мишустин.

Он добавил, что в совете будут рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры.

Некоторым вице-премьерам уже отведены отдельные фронты работ. Так, глава Минпромторга Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны и ряд других вопросов, в том числе за вещевое имущество военнослужащих.

Вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой основы, а также обобщать информацию.

Теги: михаил мишустин, сво, правительство, вице-премьер



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