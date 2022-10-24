Прокуратура встала на сторону тагильчан по вопросу снижения "мусорного" норматива

Прокуратура Свердловской области встала на сторону жителей Нижнего Тагила и попросила суд удовлетворить их требования по снижению "мусорных" нормативов. Соответствующий документ опубликован в паблике движения "Тагил За Перемены".

Напомним, что 25 августа Свердловский областной суд встал на сторону мусорного оператора Рифей, в результате чего тариф на вывоз ТКО должен увеличиться на 14%. С таким решение не согласилась прокуратура, которая и обратилась в суд.

"Прошу решение Свердловского областного суда от 25.08 по административному делу по административному исковому заявлению... отменить и принять по административному делу новое решение об удовлетворении заявленных требований", - говорится в документе.

Напомним, еще в феврале 2021 года активисты из Нижнего Тагила добились признания того, что им установили завышенные тарифы. В итоге тагильчане сумели отстоять "мусорные" нормативы как в кассационном, так и в Свердловском областном суде. В марте РЭК подала апелляционную жалобу на решение облсуда от 13 декабря прошлого года и 11 мая этого года, ее рассмотрел Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге.