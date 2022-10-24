В Госдуму внесен законопроект о дополнительных баллах для отслуживших в армии при поступлении в вуз

"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект об учете срочной службы в армии при поступлении в вузы и колледжи.

"Сейчас при поступлении, помимо баллов за ЕГЭ, учитываются самые разные факторы - призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности, спортивные достижения… Все это дает дополнительные баллы к индивидуальным достижениям абитуриентов. Те же, кто отслужил в армии по призыву, каких-то явных преимуществ при поступлении не имеют", - прокомментировал законопроект зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Если закон будет принят, срочная служба даст дополнительные баллы при поступлении в любой вуз и колледж – не только военного профиля.