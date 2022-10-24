24 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге неизвестный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся

В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе и уехал.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня, 24 октября, в 13:30 в районе дома №2 на улице Дарвина. По предварительной информации, неустановленный водитель неизвестного автомобиля сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого сидевший за рулем скрылся с места происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают его личность и местонахождение. В результате инцидента девочку с различными травмами доставили в детскую городскую больницу №9.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном ДТП, просят обращаться по телефонам: +7 (343) 263-19-02, +7 (908) 632-99-46, а также по адресу: Екатеринбург, улица Степана Разина, 20. Скрывшемуся водителю грозит лишение прав на срок до 18 месяцев либо до 15 суток ареста.

Теги: водитель, ребенок, переход, ГИБДД



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