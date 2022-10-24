"Людей давят!": в Ижевске раздача арбузов в парке обернулась человеческой давкой

В Ижевске праздник под названием "Арбузник" обернулся человеческой давкой с пострадавшими.

Праздник проводили в парке Горького, организаторы решили бесплатно раздать арбузы. Ягоды выложили прямо на землю, потом по команде их можно было забрать. Люди начали напирать друг на друга, желая заполучить бесплатный арбуз. В передних рядах стояли дети, на них начали напирать взрослые. На кадрах, снятых в парке, слышны крики "Людей давят! Позор!".

"Люди как будто бы арбузов не видывали в своей жизни, накинулись. Давка — человеческая жадность. Мы в громкоговоритель говорили, что не нужно так себя вести", - цитирует Shot представителя "Парков Ижевска".