Путин 25 октября проведет заседание Координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин 25 октября проведет онлайн -заседание Координационного совета при кабмине по обеспечению потребностей войск. Об этом сообщает Кремль.

С докладами выступят премьер-министр России Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, о том, что в России появится профильный координационный совет, который возглавит премьер Мишустин, президент объявил на заседании Совбеза РФ 19 октября. Тогда же Путин поручил мэру Москвы как главе комиссии Госсовета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности.