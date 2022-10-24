24 Октября 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Лиге безопасного интернета резко раскритиковали законопроект о травле в школе

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина резко раскритиковала законопроект о травле в школе, назвав его вредительством и "ювенальной засадой".
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Ряд депутатов подготовили соответствующий законопроект. Предлагается ввести в свод законов РФ само понятие "травля", а также создать в школах специальную службу, которая будет рассматривать случаи травли, чтобы в дальнейшем предотвращать их. Для школ, которые не будут этим заниматься, предусмотрены крупные штрафы.

Мизулина возмущена проектом. Она отмечает, что за основу была взята методичка ЮНЕСКО "Предотвращение насилия в образовательных учреждениях" 2015 года. Проект еще больше вносит разлад в "очень хрупкую систему взаимоотношений между семьей и школой, уже изрядно измотанную всякими егэ, сферумами и дистантами".

"Получается, что задача по разрешению конфликтов между детьми полностью перекладывается на плечи школ. Роль родителей в этом процессе отрицается. Правоохранительные органы, которые должны расследовать факты унижения человеческого достоинства, истязаний, клеветы и другие подобные преступления, судя по всему, тоже не в счет. При этом идеи законопроекта во многом заимствованы из методички ЮНЕСКО. Например, усиливается участие психологинь в школах. Кто эти психологи и какие заключения они могут писать - объяснять не стоит. Если школы не будут принимать "локальные акты" и бороться с травлей, то они могут быть привлечены к административной ответственности. Такие поправки депутаты планируют внести в КОАП. То есть учителей тоже загоняют в угол", - написала Мизулина.

Она считает, что самое опасное - это ввод новых понятий в ФЗ "Об образовании", например "наблюдатель травли". То есть в образовании по закону может появиться некий "соглядатай".

Один из авторов законопроекта первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова считает, что "профилактика травли" должна стать частью системы воспитания детей в школе. Учебная программа должна строиться с учетом травли.

Общественный уполномоченный по защите семьи полагает, что это законопроект "о СБН для школ". После него потянутся и другие антисемейные инициативы.

"Закон будет работать на влезание в семьи по неадекватным критериям/основаниям с помощью разного рода психологов, которым самим нужны психиатры и которые заинтересованы в наличии работки", - уверены в организации, где полагают, что в этом законе заинтересованы разные зарубежные фонды.

Теги: травля, школа, законопроект



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