В Екатеринбурге запустят прямые рейсы до Малайзии

Из аэропорта "Кольцово" запустят прямые рейсы по маршруту "Екатеринбург - Малайзия". Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил атташе по вопросам туризма при посольстве Малайзии в России Джеффри Бин Мунир.

Договор о восстановлении авиасообщения будет подписан ориентировочно через 2,5 месяца, а первый полет уже запланирован на начало следующего года. Таким образом уже зимой в Малайзию из "Кольцово" отправится порядка 500 туристов.

О том, какой авиаперевозчик будет осуществлять полеты станет известно позднее.

Напомним, что недавно в международном аэропорту "Кольцово" появился новый авиаперевозчик, который в октябре начал свою полетную программу. Первый полет компании FlyOne по маршруту Ереван – Екатеринбург – Ереван состоялся на 19 октября.