Присоединенные территории интегрируют в российские чемпионаты по футболу - Чернышенко

Российские власти пытаются обеспечить на присоединенных территориях "практический такой же норматив, как для всей страны, по доступности мультиплексов и радиоканалов", сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко президенту России.

"Мы выделили ёмкости под цифру +7 для телефонных номеров. ВГТРК открывает там свои отделения, - сообщил Чернышенко на встрече с Путиным. - Самое главное, что мы передаём готовые IT-решения, IT-технологии, для того чтобы можно было подключить к порталу госуслуг и государственным информационным системам и новые территории".

Он также рассказал, что федеральные власти договорились с Российским футбольным союзом об "интеграции новых территорий в наши чемпионаты по футболу".

По поводу спорта президент задал уточняющий вопрос: "Спортивная инфраструктура в этих регионах в плачевном состоянии, да?".

"В основном да. Она, к сожалению, разрушена длительной в***** и теми ударами, которые наносила Украина по ним", - заявил Чернышенко.