В Москве открылся XXIV Всемирный русский народный собор

В Москве открылся XXIV Всемирный русский народный собор.

На нем будут работать семь тематических секций: об идентичности и идеологии, образовании, браке и семье, молодежи, социально-экономическая секция и др.

Зампредседателя собора Константин Малофеев отметил, что СВО скрыла огромные проблемы с ценностным состоянием общества. Некоторые просто бегут из России.

"Сегодня, после начала СВО, появился шанс изменить ситуацию, в корне изменить подход к образованию. Ценности врага не могут быть в нашей системе образования. Мы должны уйти от европоцентричности. У нас должен быть единый курс истории, в котором история России должна занимать главное место, потому что мы живем здесь", – сказал он.

Всемирный русский народный собор является международной общественной организацией, созданной в 1993 году. В заседаниях участвуют общественные деятели, политики, ученые из России и других стран. Собор не собирался с 2019 года.