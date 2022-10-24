24 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: sportaccord2021.ru

В России 1,7 млн IT-специалистов, но еще миллиона не хватает – вице-премьер Чернышенко

Число IT-специалистов в России растет, но все равно дефицит кадров в этой отрасли еще огромен. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Число аккредитованных (при Минцифры – прим. ред.) [IT-]компаний выросло в семь раз, то есть 28 тысяч компаний в 2022 году. Это говорит о том, что, конечно, многие, видимо, вышли из тени, но и многие были созданы, потому что мы видим, что количество IT-специалистов увеличилось – это миллион семьсот. Их всё равно не хватает: у нас примерно миллион ещё дефицит по этим направлениям", - сообщил Чернышенко.

Он не сообщил, сколько IT-специалистов уехало за последнее время за границу и сколько было мобилизовано.

Теги: дмитрий чернышенко, it-специалисты, минцифры



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