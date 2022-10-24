Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы", - Лавров

Россия намерена поднять в ООН вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, эти данные были перепроверены, это не пустое обвинение, передает РИА Новости.

Кроме того, глава МИД сообщил, у России нет информации о направлении экспертов МАГАТЭ на Украину.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза применения "грязной бомбы" со стороны Вооруженных сил Украины реальна. Москва сочла необходимым довести эту важную информацию до глав военных ведомств западных стран, пояснил он. "Их дело верить или не верить", - добавил Песков.