Песков рассказал, почему Путин стал меньше общаться с Макроном и Шольцем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему контактов с руководителями Франции и Германии у главы российского государства Владимира Путина стало меньше: главы этих двух стран не хотят прислушиваться к позиции Москвы и участвовать в посреднических действиях по урегулированию на Украине.

"Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот поэтому контактов с ними стало меньше", - цитирует ТАСС Пескова.

Песков обратил внимание на значительное количество контактов Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку "Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин".

"Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия", - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин "неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции".

"Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торгово-экономические отношения, реализуются различные крупные проекты", - добавил Песков.