Песков рассказал, почему Путин стал меньше общаться с Макроном и Шольцем

24 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Песков рассказал, почему Путин стал меньше общаться с Макроном и Шольцем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему контактов с руководителями Франции и Германии у главы российского государства Владимира Путина стало меньше: главы этих двух стран не хотят прислушиваться к позиции Москвы и участвовать в посреднических действиях по урегулированию на Украине.

"Что касается господина Макрона и господина Шольца, просто в последнее время они не проявляют желания каким-то образом прислушиваться к позиции российской стороны и участвовать в каких-то усилиях по оказанию посреднических услуг. Вот поэтому контактов с ними стало меньше", - цитирует ТАСС Пескова.

Песков обратил внимание на значительное количество контактов Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку "Анкара занимает позицию, отличную от позиции, которой придерживаются Париж и Берлин".

"Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия", - сказал Песков.

Он напомнил, что Путин "неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции".

"Кроме этого, с Турцией у нас весьма обширные торгово-экономические отношения, реализуются различные крупные проекты", - добавил Песков.

Теги: Владимир Путин, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети