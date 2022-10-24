Песков: Общей тенденции в исчезновении с полок книг писателей-иноагентов нет

Тенденции изъятия книг с полок и стирания с афиш имен критически настроенных авторов в России нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал сообщения о том, что имя Бориса Акунина исчезло с театральных афиш спектаклей, поставленных по его произведениям, а книги Дмитрия Быкова и Дмитрия Глуховского (оба признаны в РФ иноагентами) снимаются с полок магазинов.

"Что там убирается с полок - нужно в каждом конкретном случае спросить", - приводит слова Пескова ТАСС. По его словам, "книги упомянутых писателей продаются, здесь общей тенденции мы не фиксируем, ее и быть не может".

"Позиция президента была заявлена четко и однозначно, - отметил он.

Ранее Путин заявлял: "Мы не должны уподобляться тем, кто отменяет какую-либо культуру. Культура тут вообще не при чем". До этого президент России обвинил Запад в кэнселинге – "отмене" всего русского и российского, в том числе и культуры.