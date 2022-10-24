24 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали похитителей запчастей, "разувших" пять каршеринговых авто

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в кражах автозапчастей. При этом злоумышленники предпочитали исключительно каршеринговые машины.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, в сервисе "Делимобиль" подозреваемые брали авто в аренду, загоняли его в укромное место и снимали необходимые им запчасти. В основном их интересовали колеса, но не гнушались мужчины и деталями интерьера: к примеру, с одного из автомобилей они сняли руль. Вместо новых деталей похитители ставили старье, найденное за бесценок в различных местах.

В администрации каршеринга заметили подмены и обратились в полицию. Оперативники и служба безопасности "Делимобиль" вычислили предполагаемых воров, и, когда они вновь взяли в аренду очередной транспорт, задержали их с поличным. Оказалось, что уральцы подогнали к каршеринговой машине минивэн, в который успели перебросить новые колеса с "разутой" машины.

Задержанные – местные жители 1987 и 1991 годов рождения – уже признали свою причастность к преступлению. Выяснилось, что один из них сам сдает в аренду машины для услуг такси. Похищенные детали он ставил на свой транспорт, а "разутый" каршеринг укомплектовывал старыми.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Оба заключены под стражу. Полиция располагает информацией о причастности фигурантов, как минимум, к пяти фактам хищений автодеталей. Сейчас силовики устанавливают дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

Теги: запчасти, каршеринг, полиция, Екатеринбург



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