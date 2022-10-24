Сын Пумпянского пробует обжаловать включение себя в санкционный список Швейцарии

Александр Пумпянский, сын основателя ТМК и бизнесмена Дмитрия Пумпянского, пробует обжаловать включение себя в список санкций Швейцарии. Об этом сообщает газета Blick.

Напомним, что санкции в отношении Пумпянского страна ввела еще в марте. На тот момент он уже больше 5 лет являлся гражданином Швейцарии, где за это время у него родилось трое детей, родной язык для которых - французский.

Как отмечает издание, сын уральского бизнесмена подал обращение еще весной, поскольку, по его словам, замороженные счета не позволяют ему оплачивать ипотеку в Швейцарии и ЖКХ, а также покупать продукты. При этом Александр Пумпянский якобы осуждал спецоперацию и не раз отмечал, что он не олигарх. Несмотря на это, член Национального совета СвДП Ханс-Петер Портманн отметил, что вывод некогда уральца из санкционного списка страны - "это крайне сомнительно с точки зрения конституционного права.