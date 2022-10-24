Силуанов: Списание кредитов погибших в СВО не приведет к издержкам банков

Глава Минфина РФ Антон Силуанов оценил издержки банков при списании кредитов погибших в СВО.

Министр выразил надежду, что таких случаев будет немного и это не приведет к издержкам кредитных организаций.

"В конечном счете все вносят свой вклад в достижение задач, поставленных при проведении специальной военной операции. Банки тоже поучаствуют", — сказал он РБК.

Ранее Госдума приняла законопроект о банковских каникулах для участников СВО, несмотря на обеспокоенность банков тем, что списание кредитов погибших в ходе СВО будет проводиться за счет кредитных организаций.

СМИ писали, что ряд российских банков начали повышать коэффициенты риска и ужесточать скоринг по кредитам для мужчин призывного возраста. Фактически россияне, которые потенциально могут быть мобилизованы, попали в разряд "отказников". Помимо очевидных факторов, увеличивающих риски, кредитные организации отмечают неопределенность в вопросе, за чей счет будет происходить списание долгов погибшим.