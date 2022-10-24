"Газпром" заплатит рекордные дивиденды и повышенный НДПИ

ПАО "Газпром" на этой неделе выплатит инвесторам рекордные дивиденды (промежуточные за первое полугодие 2022 г.).

Эмитент выплатит по 51,03 руб. на акцию. Общий объем дивидендных выплат составит 1,2 трлн руб., то есть 50% от скорректированной чистой прибыли группы "Газпром" за первое полугодие 2022 г., пишет "Интерфакс". На 24 октября установлена дата завершения выплаты промежуточных дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Газпром" лицам выплаты будут завершены 15 ноября. Реестр для получения дивидендов закрыт по состоянию на 11 октября. Кроме того, на этой неделе "Газпром" впервые выплатит повышенный налог на добычу полезных ископаемых при добыче природного газа. Дополнительные выплаты составят 416 млрд руб. в месяц за сентябрь, октябрь и ноябрь (всего – 1,25 трлн руб.). Срок оплаты сентябрьского НДПИ – 25 октября. Также в эту дату платят НДС и акцизы.