24 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Автоваза

СМИ: "Ростех" может выйти из состава акционеров "АвтоВАЗа"

"Ростех" намерен выйти из акционеров "АвтоВАЗа" и передать свой пакет акций ФГУП НАМИ (находится в ведомстве Минпромторга), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сейчас у госкорпорации 32,3% акций "АвтоВАЗа". Источник издания сообщил, что "в текущей обстановке это будет единственное верное решение, поскольку сейчас завод испытывает сложности с заказом комплектующих за рубежом".

"Ростех" находится под санкциями с 2014 года, летом этого года санкции со стороны США были расширены: под них попали все компании, в которых госкорпорации принадлежит 50% и более.

Источник в Минпромторге отметил, что с точки зрения состава акционеров принципиальных изменений не произойдет, поскольку НАМИ (то есть государству) уже принадлежит 67,7% автоконцерна, которые ранее принадлежали французской группе Renault. У французов есть опцион обратного выкупа своей доли в течение шести лет.

Теги: ростех, автоваз, акции, минпромторг



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