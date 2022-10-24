Более 100 рабочих бригад оперативно восстановили подачу электроэнергии после урагана на территории Новосибирской области

В еженедельном оперативном совещании под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований. Руководители муниципалитетов и профильных министерств и ведомств доложили Губернатору о мерах, предпринимаемых для устранения последствий урагана, пронесшегося над Новосибирской областью 22-23 октября.

В первый день на всей территории области подача электроэнергии была восстановлена.



«Энергетики отработали вчера достаточно хорошо, – отметил Андрей Травников, поблагодарив специалистов. – Важно, что мы видим положительную динамику: если несколько лет назад я высказывал претензии, что в ситуации массовых отключений бригады доезжают до места устранения аварий в течение нескольких дней, то вчера в течение первого дня практически полностью ликвидированы последствия масштабных повреждений из-за штормового ветра на электросетях разных уровней напряжения».





Как заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, пик отключений пришёлся в минувшее воскресенье на 12.00-13.00 по местному времени. Аварийно-восстановительные работы проводили сразу 106 бригад, к концу дня эти работы в основном были завершены. На утро понедельника без электроэнергии оставался один удалённый населённый пункт в Северном районе, сейчас там устраняют последствия стихии.

Кроме того, шквалистым ветром была снесена часть кровли на общежитии по адресу ул. Станционная, 8. Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области, сейчас на месте проводят ремонтные работы, их стоимость будет определена в ближайшее время. Андрей Травников отметил, что необходимые средства на восстановление кровли будут выделены из резервного фонда Правительства.



Также идёт работа по восстановлению кровель школ и детских садов Новосибирского и Черепановского районов, общежития Маслянинского аграрного лицея. Губернатор подчеркнул, что ремонт на всех пострадавших объектах должен быть завершён в кратчайшие сроки.



