Более 100 рабочих бригад оперативно восстановили подачу электроэнергии после урагана на территории Новосибирской области

24 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Новосибирская область
Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Более 100 рабочих бригад оперативно восстановили подачу электроэнергии после урагана на территории Новосибирской области

В еженедельном оперативном совещании под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований. Руководители муниципалитетов и профильных министерств и ведомств доложили Губернатору о мерах, предпринимаемых для устранения последствий урагана, пронесшегося над Новосибирской областью 22-23 октября.

В первый день на всей территории области подача электроэнергии была восстановлена.

(2022)|Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

«Энергетики отработали вчера достаточно хорошо, – отметил Андрей Травников, поблагодарив специалистов. – Важно, что мы видим положительную динамику: если несколько лет назад я высказывал претензии, что в ситуации массовых отключений бригады доезжают до места устранения аварий в течение нескольких дней, то вчера в течение первого дня практически полностью ликвидированы последствия масштабных повреждений из-за штормового ветра на электросетях разных уровней напряжения».


(2022)|Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Как заявил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, пик отключений пришёлся в минувшее воскресенье на 12.00-13.00 по местному времени. Аварийно-восстановительные работы проводили сразу 106 бригад, к концу дня эти работы в основном были завершены. На утро понедельника без электроэнергии оставался один удалённый населённый пункт в Северном районе, сейчас там устраняют последствия стихии.

Кроме того, шквалистым ветром была снесена часть кровли на общежитии по адресу ул. Станционная, 8. Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области, сейчас на месте проводят ремонтные работы, их стоимость будет определена в ближайшее время. Андрей Травников отметил, что необходимые средства на восстановление кровли будут выделены из резервного фонда Правительства.

Также идёт работа по восстановлению кровель школ и детских садов Новосибирского и Черепановского районов, общежития Маслянинского аграрного лицея. Губернатор подчеркнул, что ремонт на всех пострадавших объектах должен быть завершён в кратчайшие сроки.


(2022)|Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Доставляем аксессуары для авто в интернет-магазине бытовой техники и электроники www.mvideo.ru